Alex Kaffie demanda a "Las Perdidas" por amenazas

El comunicador dijo que los problemas empezaron luego de que él emitiera su comentario sobre las influencers por defender a Lorena Herrera, luego de que éstas hicieran declaraciones negativas contra ella.

El lío comenzó cuando el pasado 7 de julio, Alex Kaffie hizo referencia a "Las Perdidas" en una intervención del programa matutino "Sale el Sol", cuando se tocó el tema de que presuntamente las influencers trans estuvieron molestando a Lorena Herrera.

"Hace bien, oye. Para qué regalarle de su luz a esas piojas»", dijo Kaffie contra las influencers.

Momento en el que Alex Kaffie llama "piojas" a Las Perdidas en @saleelsoltv. https://t.co/6cmqtXKjAV pic.twitter.com/Lra5a8hZsw — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) July 7, 2022

"Las perdidas" arremetieron contra él, por lo que el conductor compartió que el pasado fin de semana interpuso una denuncia por las amenazas recibidas.

Kaffie aseguró que no conocía a las chicas hasta el día del incidente en el que se refirió a ellas como "piojas", por defender a Lorena.

El periodista destacó que durante el fin de semana comenzó a recibir mensajes amenazadores, posiblemente procedentes de los fans de las mujeres.

"No sé cómo consiguieron mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron... Ahora sí que incitaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran... No se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos", refirió.

También dijo que otro de los motivos para interponer la demanda fue por una posible extorsión por parte de "Las Perdidas", ya que, según él, está seguro que el siguiente paso será que le exijan dinero a cambio de no hacerle daño.