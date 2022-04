Alain Delon se despide con una carta tras solicitar la eutanasia

El artista francés, reconocido por saltar a la fama en la década de los 60s, con famosas producciones como "El Gato Pardo", le pidió a su hijo que sea su albacea cuando pudiera valerse y así someterse a una eutanasia.

Además, declaró que su papá solicitó la eutanasia en Suiza, país en el que vive desde hace varios años, porque ya son insostenibles sus problemas físicos

El hijo de Alain, Anthony Delon, comentó que su papá le pidió ayuda para someterse al suicidio asistido, pero dijo que no podía hacerlo, por lo que su hermana, Anouchka, ayudará a su padre.

Y es que actualmente el estado de salud del famoso es delicado; incluso se despidió de su público a través de una carta.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no sólo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió mediante la carta que su hijo hizo pública.

La muerte en 2021 de su esposa, Nathalie Delon, luego de luchar contra el cáncer podría haber influenciado la decisión de Alain, pues aseguran que tras esto perdió la ilusión y el sentido de la vida.