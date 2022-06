Afirman que Lolita Ayala es maltratada por su hijo Aníbal

PUBLICIDAD

Sin embargo, de acuerdo con la información que se propaga en redes, una supuesta amiga de la comunicadora reveló que Lolita, de 71 años de edad, sufre maltrato de parte de su hijo, Aníbal Silva Ayala, quien tiene 42 años.

Y es que, de acuerdo con el trascendido, el vástago de la periodista sufre de graves trastornos psicológicos, lo cual ya está la están afectando.

“Aníbal es muy desapegado de su familia, ha tenido problemas de conducta y de ira muy fuertes, no sabe controlar sus emociones. Hasta con sus exparejas ha salido muy mal", contó la fuente a una conocida revista de espectáculos.

También señaló que la presentadora de noticias ha sido agredida por Aníbal, pero que ella lo justifica al decir que no lo hace de manera intencional, sino que este no puede controlarse.

"Lolita Ayala ha mencionado que su hijo ha llegado a violentarla; no sabemos si de manera sicológica o física, porque a ella le da pena hablar del tema, pero sabemos que su hijo no lo hace con intención de lastimarla, simplemente no puede controlar su ansiedad y lo hace de manera involuntaria”, indicó.

En cuanto a su vida profesional, la presunta amiga señaló que Lolita se encuentra desanimada, ya que no tiene trabajo, y que le da tristeza que en televisión no hay trabajo para ella.

Como se recordará, Lolita Ayala fue despedida de Televisa en 2016; sin embargo, ahora desea sentirse productiva, pues tiene mucho que dar, señala.

Refirió que la comunicadora vive de sus ahorros acumulados toda la vida, pero que el dinero se acaba, pese a que acumuló un buen patrimonio.

Hasta el momento, Ayala no se ha pronunciado al respecto, ya sea para desmentir o confirmar si es víctima de los problemas de ira de su hijo.