¿Adela Noriega murió? Esto es lo que se sabe del video viral en TikTok

Después de más de 15 años de mantenerse alejada de los reflectores, Adela Noriega acaparó la atención en redes sociales y no por un regreso a la televisión, como muchos fanáticos lo esperaban, sino por la noticia de su supuesto fallecimiento.

A través de TikTok se viralizó un video donde aseguran que la actriz mexicana falleció a los 55 años tras una larga lucha contra el cáncer.

¿ADELA NORIEGA MURIÓ?

Este miércoles 11 de junio, Adela Noriega se convirtió en tendencia debido a un clip publicado por el usuario “@lucaonestini1” donde aseguraba que perdía la vida tras no vencer el cáncer.

En el video, se utilizó una voz en off que afirmaba que Noriega había tenido una fuerte recaída recientemente y que murió rodeada de sus seres queridos. Incluso, se mencionó que la información había sido confirmada por una fuente del canal Univision y que, supuestamente, su familia emitiría un comunicado oficial en las siguientes horas.

El contenido del video, acompañado de fotografías de la actriz durante su carrera en telenovelas como Fuego en la Sangre, El privilegio de amar y Amor real, causó angustia entre los usuarios de TikTok. Sin embargo, muchas personas comenzaron a dudar de la veracidad del mensaje e incluso pidieron no jugar con temas tan delicados.

SOSPECHAS DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las partes del video que más polémica generó fue la supuesta participación de la conductora Lili Estefan, del programa El Gordo y La Flaca, quien aparece diciendo: “Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer”. No obstante, al analizar las imágenes, varios internautas señalaron que las declaraciones no habían sido emitidas en ningún programa reciente, y que sus gestos y movimiento labial no coincidían con la voz, lo que sugiere un posible uso de Inteligencia Artificial para crear un deepfake.

El supuesto anuncio encendió aún más el debate en redes sociales, donde muchos exigieron respeto por la trayectoria y la vida privada de la actriz, mientras otros criticaron el uso de tecnologías para difundir información falsa y alarmante.

Hasta el momento, ni la familia de Adela Noriega ni algún medio de comunicación confiable han confirmado la noticia de su fallecimiento, lo que refuerza la teoría de que se trata de un montaje generado con Inteligencia Artificial y desinformación.