Adamari López se tatúa los pezones tras superar el cáncer de mama

En 2004, la actriz Adamari López enfrentó una de las pruebas más fuertes de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de seno ; aunque la batalla no fue fácil, la también conductora de televisión logró salir de la enfermedad.

La famosa recibió el diagnostico que cambió su vida cuando apenas tenía 33 años de edad y hoy, a los 50, decidió tatuarse los pezones para recuperar la apariencia que tenían sus senos antes de la mastectomía radical que le fue practicada.

PUBLICIDAD

Adamari compartió el proceso a través de redes sociales para motivar a otras personas que han pasado o que atraviesan la enfermedad.

"Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel (de Alquimia Beauty Healing) va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo", dijo.

Mencionó que desde hace muchos años tenía una asignatura pendiente por lo que, recurrió a esta técnica para darle mejor aspecto a sus pechos.

"Y es que al haberme quitado mis senos en su momento también perdí los pezones de mis senitos y Raquel hoy va a hacer un trabajo espectacular haciéndole el tatuaje de los pezones en ambos senos".

Durante la grabación del video invitó a las mujeres que son víctimas de cáncer de mama a seguir luchando.

"Si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido, de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo es algo que tú también te puedes hacer".

Los seguidores de la conductora no tardaron en aplaudir la fuerza que una vez más demuestra.