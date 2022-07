Acusan de robo y secuestro a novio de Livia Brito

A través de su cuenta de Instagram, Hernández compartió una serie de videos en los que señala que la pareja de la cubana lo contactó para colaborar; posteriormente se reunieron en su departamento y aunque la reunión transcurrió sin problema alguno, al día siguiente Martínez volvió a buscarlo con el pretexto de que había extraviado un bolso con unos documentos.

"El día 10 de junio me contactó Mariano Martínez con la intención de conocer mi trabajo y poder trabajar juntos, quedamos que el 14 fuera a su domicilio y accedí, estuve en su casa 40 minutos y hasta el día 15 me contactó y me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos", dijo.

El novio de la actriz le había pedido verse de nueva cuenta, esta vez en su oficina para poder revisar las cámaras de seguridad; pero al llegar al lugar, Martínez y su primero ya lo esperaban. Rápidamente lo amarraron de pies y manos.

"Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular. Mariano me pidió la clave de mi celular. Él agarró mi celular y se hizo pasar por mí, escribió a mi roomie diciéndole que se me había quedado algo y que iba a ir un amigo a buscarlo y él se fue, y me quedé con su supuesto primo".

Hernández mencionó que estuvo secuestrado por cinco horas; Martínez y su primo lo habrían amenazado con matarlo.

"Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron".

Reveló que aunque tiene miedo de la represalias que la actriz o su novio puedan tomar en su contra, acudió a las autoridades para presentar una denuncia formal.