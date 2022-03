Acusan al comediante "Tío Rober" de abuso sexual

A través de varios clips en la plataforma, la joven confesó que tomar la decisión de contar su historia no fue sencillo, ya que ella se expondría; sin embargo, destacó que decidió hacerlo por otras mujeres.

"Es uno de mis agresores y ya no puedo callarme más, porque no puedo dejar que mis hermanas que son comediantes, que se dedican a la comedia, no tengan un espacio seguro para desarrollarse".

Díaz cuenta que tenía 19 años cuando conoció al standupero; él tenía 39 años. Reveló que acudió a una presentación de Roberto Andrade y éste se le acercó para pedirle su Instagram, después la invitó a su casa.

"Me invitó un día a su casa para tomar unos mezcales y después ir a un show, y se preguntarán por qué no me pareció extraño que un señor me estuviera invitando a su casa la primera vez que salimos, pero la verdad yo siempre pensé 'Es una persona pública, lo voy a conocer'. Accedí, llegué a su departamento y ahí comenzamos a salir, me comenzó a invitar a sus shows", dijo.

Recordó que tras un show del "Tío Rober", "llegamos a su departamento, era hora de dormir juntos. Para este punto quiero decirles que nunca tuve relaciones sexuales con este señor, ahí el problema, que yo no quise".

Mencionó que constantemente Roberto Andrade le hacía comentarios para que ella accediera a tener relaciones con él.

Sofía dijo que no sabía cómo salirse de la situación complicada y accedió a que la tocara. "Él vio que comencé a llorar y se enojó, y me dijo que si me iba a poner en esa actitud que él no quería. Al final me dejó dormir. Yo no podía dejar de llorar, pero a él no le importa".

Al día siguiente, el comediante le preguntó por qué no quería tener relaciones sexuales con él y ella le dijo que tenía VPH. Al final, el standupero le pidió en Uber para que la llevara su casa.

"Como tenía 19 años y no sabía cómo decirle que me sentía muy presionada, decidí exponerme y decirle que tengo Virus del Papiloma Humano, que lo tengo desde 2016, esa era la única forma que sentía que me lo podía quitar de encima", agregó.

Comentó que tras lo vivido en esta relación, se dio cuenta que "todo lo que me hizo, como me trataba y las cosas que hacía conmigo, no estaban bien".