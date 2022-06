Acusan a Lalo Mora de robar agua en Nuevo León; él se defiende

Ante la extrema sequía que se vive en el estado de Nuevo León, el Gobierno investiga varios ranchos, lagos, presas y ductos de agua y todas las propiedades donde posiblemente estén robando el líquido.

En las indagaciones se señaló que el rancho "El Indomable", propiedad del cantante Lalo Mora, es uno de los que llenan sus presas con agua de los ríos, sin permiso, por lo que es investigado por las autoridades.

Al darse a conocer la noticia, "El Rey de mil Coronas" abrió las puertas de su propiedad para aclarar la situación, asegurando que las acusaciones son falsas.

El rancho del cantante se localiza en el municipio de China, Nuevo León, donde hay pequeños embalses donde se almacena el agua; sin embargo, la mayoría de ellos está vacío; otros tienen agua de lluvia y unos más se han formado de manera natural.

El cantante mostró su propiedad para demostrar que no se está robando el agua de Nuevo León, como han señalado el Gobierno. "Yo no soy así, no voy a hacer eso, no voy a robar agua, para eso tengo mis presas. Esta es agua de lluvia, que está oscura por la hoja del monte y la basura", mencionó mientras mostraba los depósitos de agua de su predio.

"Me preguntaba una muchacha que por qué me estaba robando el agua y le contesté ´no mamita, no voy a andar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo", dijo.

Lalo Mora aseguró, además, que su rancho está muy lejos del acueducto de donde las autoridades señalaron que se estaba robando el recurso.

"Que quede muy claro que yo estoy a kilómetros de la presa El Cuchillo y también de los ductos, ni tampoco estoy a la orilla del acueducto que lleva el agua a mi Monterrey querido y aunque estuviera no lo haría", aclaró.

El intérprete de "Aguanta corazón" invitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a recorrer su propiedad a fin de descartar cualquier anomalía, y dijo, que, incluso, la sequía ha afectado más de 50 hectáreas de su terreno y que existen instalaciones de la CFE en su predio, que él no autorizó.

"Yo conozco poquito a Samuel García, aunque no tengo amistad con él, pero me gustaría invitarlo a mi rancho, que investigue mi presa y si quiere para él el venero, que lo busque debajo de la tierra, porque yo no tengo un ducto, como te repito, y un abrazo para él", señaló.