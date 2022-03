Actor Jussie Smollett irá a la cárcel por fingir ataque racista

El caso ya llevaba algunos meses en la corte luego que se concluyó que el famoso pagó a los hermanos de Abimbola y Olabinjo Osundairo para organizar el supuesto ataque.

Smollet tendrá que pagar más de 120.000 dólares a la ciudad por los recursos que invirtieron en la investigación en torno al crimen del que se aseguraba haber sido víctima. El hecho ya había orillado a los productores de "Empire" a eliminar el personaje de Jussie de la temporada final.

"Soy inocente y no soy suicida. Si hice esto, significa que metí el puño en los miedos de los estadounidenses negros durante más de 400 años en este país y los miedos de la comunidad LGBT. Si algo me sucede cuando entré allí, no me lo hice yo mismo y todos deben saberlo", dijo el actor.

Sin embargo, sus palabras no consiguieron conmover al juez, que lo señaló de "arrogante, egoísta y narcisista".

De esta forma se ha cerrado una larga batalla legal en la que el actor ha defendido en todo momento su inocencia, aunque admitió haber tenido con uno de los dos hermanos.