Abuela de Nodal manda fuerte mensaje contra Belinda y su mamá

Christian Nodal y Belinda no dejan de ser tendencia en redes sociales desde que iniciaron su romance, y cuando parece que las aguas se van calmando, surgen nuevos escándalos que los ponen en el ojo del huracán.

Hace unos días, el cantante publicó un controversial mensaje en su cuenta de Twitter, en el que acusaba a su exsuegra, doña Belinda Schüll, de dejar sin nada a su hija y hasta compartió una fotografía en la que su ex le pide dinero para arreglarse los dientes y para sus padres.

PUBLICIDAD

Los "dimes y diretes" no han parado y, aunque Beli no ha querido hablar del tema, diciendo que no vale la pena y que le parece una tontería, la familia de Nodal sí está tomando parte del escándalo.

Esta vez fue la abuela del intérprete de "Ya no somos ni seremos", doña Elena Silvia Jiménez, quien publicó en sus redes un fuerte mensaje en el que se fue contra Beli y su mamá.

"Para todas y todos aquellos que piensen que es un ´naco´ solo porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están muy equivocadas. Hay lobos con piel de cordero, esas solo son finas vividoras, que en mi tierra se les llama p...as. A quien va de hombre en hombre, ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes", se lee en el mensaje.

Hasta el momento, ni Beli ni su mamá han comentado nada sobre estas declaraciones.