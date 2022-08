A Bad Bunny no le gustan las comparaciones con Michael Jackson

Fue durante una entrevista en un podcast que grabó en su natal Puerto Rico, que los conductores le preguntaron al "Conejo Malo" qué opinaba respecto a que le compararan con el "Rey del Pop", y su respuesta impactó a muchos.

“Yo creo que la gente se obsesiona con las comparaciones y está chévere que lo hagan. Hay comparaciones en todos lados: música, deporte, etc. A mí no me gusta hacerlas porque creo que cada época tiene su música y cada generación tiene a sus artistas”, dijo.

Sin embargo, señaló que hay más artistas que están haciendo lo mismo que él, pero de que lo comparen con una leyenda como Jackson, eso no.

Asimismo, el creador de Safaera y Ojitos Bonitos subrayó: “Yo soy Bad Bunny, y busco crear mi propio legado, marca y sonido. Jackson, con solo verlo ya sabías quién era. Los otros artistas grandes que han existido en algún punto de la historia, a todos los respetos mucho”.

Concluyó diciendo que su propósito como cantante es que lo recuerden por ser auténtico y no por las comparaciones con otros artistas.