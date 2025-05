10 canciones icónicas que cumplen 30 años este 2025 y marcaron a toda una generación

Cuando aún no existían los smartphones, ni mucho menos TikTok o Spotify, lo que había eran disquetes, walkmans y torres de CDs. La música se consumía en físico, los videoclips los veíamos en televisión (con suerte), y los artistas se volvían leyendas en la radio, en revistas o gracias a sus apariciones en programas de TV.

Era 1995 y en un mundo antes de las redes sociales, algunas canciones se volvieron auténticos himnos de toda una generación que creció en la década de los noventa, por lo que este 2025 celebran tres décadas de existencia.

10 EXITOSAS CANCIONES QUE CUMPLEN 30 AÑOS ESTE 2025

El tiempo pasa volando y con la siguiente lista se comprueba, pues no podrás creer que estos temazos cumplen 30 años este 2025:

1. "SCREAM" - MICHAEL Y JANET JACKSON

Esta fue la única canción que los hermanos Jackson cantaron juntos, pues Janet no quería que se pensara que aprovechaba la fama de su hermano.

La letra lanza una crítica directa a la prensa sensacionalista que acosó a Michael tras las acusaciones en 1993. La canción fue un hit mundial, la primera en debutar en el Top 5 del Billboard Hot 100 y su videoclip obtuvo 11 nominaciones en los MTV VMAs.

2. "BACK FOR GOOD" - TAKE THAT

Antes de que existiera One Direction, Take That dominaba el panorama de las boybands. Este tema fue lanzado en enero de 1995, alcanzó el número 1 en 30 países y ganó el Brit Award a Mejor Sencillo del Año. Como dato curioso, aparece en el episodio final de la serie The Office.

3. "WONDERWALL" - OASIS

El mayor himno de los hermanos Gallagher y una de las canciones más representativas del britpop. Aunque la cantaba Liam, fue escrita por Noel para su novia Meg Mathews. Años después, él negó que la canción hablara sobre ella. En 2025, la banda regresa a los escenarios tras 15 años.

4. "YOU OUGHTA KNOW" - ALANIS MORISSETTE

Este tema marcó un antes y un después en la carrera de Alanis y en la historia del rock femenino. Es un grito crudo de venganza, compuesto tras su ruptura con el actor Dave Coulier, como él mismo reveló tiempo después.

5. "DON'T SPEAK" - NO DOUBT

Gwen Stefani compuso esta balada desgarradora tras romper con su pareja y bajista de la banda, Tony Kanal. Fue el tercer sencillo de su álbum y su mayor éxito. En abril de este año, No Doubt volvió a tocarla en Coachella tras nueve años de separación.

6. "GANGSTA'S PARADISE" – COOLIO

Compuesta para la película Mentes peligrosas y con la participación de Michelle Pfeiffer en el videoclip, fue la primera canción de rap en alcanzar el #1 en Reino Unido y EE. UU. Actualmente acumula más de 1.800 millones de reproducciones en Spotify.

7. "ESTOY AQUÍ" - SHAKIRA

Con esta canción, Shakira se dio a conocer internacionalmente. Fue parte del álbum Pies Descalzos, que vendió más de cuatro millones de copias. El tema, de tinte roquero, está inspirado en la historia de un amigo que sufría por amor.

8. "BOMBASTIC" - SHAGGY

Su pegajoso ritmo llegó a millones gracias a un anuncio de jeans Levi´s. Fue el primer gran éxito del cantante jamaicano y alcanzó los primeros puestos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y más. Recientemente, la canción revivió gracias a su uso en redes sociales.

9. "SCATMAN'S WORLD" - SCATMAN JOHN

Esta fue la continuación de Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop), un fenómeno en las discotecas de los 90. El estilo único de Scatman John conquistó especialmente a Japón y volvió a ponerse de moda hace poco como meme viral.

10. "FLORECITA ROCKERA" - ATERCIOPELADOS

En México y Latinoamérica, Aterciopelados lideró el movimiento de rock alternativo con una mezcla de sonidos colombianos y guitarras eléctricas. Con esta canción, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago hablaron de amor, desamor y los estereotipos de género, marcando a toda una generación.

Treinta años después, estos temas siguen presentes en bodas, karaokes, playlists nostálgicas y hasta en tendencias de redes. Porque si algo nos enseñaron los 90 es que los clásicos nunca mueren.