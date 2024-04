Investigará Xóchitl Gálvez corrupción

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que para terminar con la impunidad, durante su gobierno investigará la corrupción, trátese de quien se trate.

En un encuentro ciudadano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, la ingeniera criticó que este gobierno, que ya se va, representa la corrupción, es el de los sobres amarillos y el de la Casa Gris.

"La señora Sheinbaum, en lugar de decir que se investigue al Ministro, al ex Ministro de la Corte, ya salió a defender a Arturo Zaldívar. En mi gobierno no va a haber impunidad. En mi gobierno vamos a investigar la corrupción, trátese de quien se trate. Tenga la certeza que lo vamos a hacer. Vamos a trabajar juntos, ténganme confianza. México no está bien. México se debate entre un gobierno autoritario o ir hacia la democracia. México se debate entre los abrazos a los delincuentes o una mujer que les va a aplicar la ley", dijo ante decenas de simpatizantes.

Señaló que, además, Morena y sus aliados quieren un México de los años 70, de los combustibles fósiles, del petróleo. "Nosotros queremos un México de las energías limpias. Por eso, vamos a dar 5 millones de créditos, para que tengan celdas solares".

Explicó que su proyecto contempla un Fondo Federal de Infraestructura para Municipios, donde a Ciudad Juárez se le asignarán 10 mil millones de pesos para la pavimentación de calles con concreto hidráulico, se impulsará el transporte público y se harán cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con los Estados Unidos.

Gálvez Ruiz enfatizó que ganará las elecciones del próximo 2 de junio porque millones de corazones defienden la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad.