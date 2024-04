Despedirá Xóchitl a los Servidores de la Nación

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó una estrategia para acercar los programas sociales a las comunidades más alejadas mediante los Servidores de la Nación, personas contratadas por la Secretaría del Bienestar que además de promover los apoyos también se encargan de la organización y coordinación de su entrega sin intermediarios.

Esta figura ha sido severamente criticada por la oposición debido a que a muchos de estos servidores los usan con fines político-electorales a favor de los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero también para promover al propio presidente; incluso, en 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que no usaran la imagen, nombre o logo del mandatario en su indumentaria.

"Estos ´mapaches electorales´, que son alrededor de 20 mil en todo el país se dedican a hacer propaganda el Gobierno y cuando vienen las campañas, como en esta ocasión, propaganda de las campañas, específicamente de sus candidatos", se lee en un punto de acuerdo que presentaron senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en marzo pasado para que se les investiga por presuntos delitos electorales.

Ante este panorama, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, buscará despedir a todos los Servidores de la Nación en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio. Así lo dio a conocer uno de sus principales asesores económicos, el priista Fernando Galindo Favela, durante su participación en un debate televisivo con el periodista Leo Zuckermann y el presidente nacional de Morena y coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, Mario Delgado Carrillo.

"El costo de la pensión adicional está entre 40 y 50 mil millones de pesos al año, porque parte de los recursos que están en el programa de atención de adultos mayores se va a pagar la nómina de los Servidores de la Nación. Eso lo vamos a quitar nosotros, se van", advirtió el economista.

Es importante recordar que tanto los programas sociales, como las pensiones, como los Servidores de la Nación están a cargo de la Secretaría del Bienestar, comandada por Ariadna Montiel Reyes, por ello, los recursos para apoyos y las nóminas vienen directo del Gobierno de México. De acuerdo con La Jornada, un Servidor de la Nación ´de a pie´ gana mensualmente 9 mil 700 pesos (antes de impuestos), aunque el sueldo de un director regional de estos funcionarios percibe mensualmente hasta 50 mil pesos (ya después de los impuestos).

"Eso es un costo operativo importante que está dentro del presupuesto de la pensión, no se va a afectar en ningún momento la Pensión Universal de los Adultos Mayores, pero sí vamos a cambiar el gasto operativo, porque lo que ha hecho Morena es esconder el gasto corriente en los programas y parece que están invirtiendo en subsidios cuando realmente lo están pagando en nómina y en tema de operación política", dijo el economista.

El asesor de Xóchitl Gálvez advirtió que si no se elimina pronto el gasto millonario que los Servidores de la Nación representan, la pensión para adultos mayores ya no podrá ser sostenible a largo plazo y eso orillará al Gobierno a recortar presupuesto en otros rubros o a buscar dinero de otros sectores, como las Afores. "Hay que hacer una reingeniería del gasto público. Si Morena continúa haciendo lo mismo, no hay manera de continuar con este nivel de gasto público, tendrían que eliminar casi 80 por ciento de las Secretarías de Estado o endeudarse más. Hay que tener cuidado, porque ya empiezan a echarle ojo a las pensiones", dijo.