"Falta interés por el campo y el urbanismo": Beltrones

La falta de apoyo a agricultores, así como los problemas de drenajes colapsados en los municipios de Sonora reflejan el desinterés del gobierno por el campo y el urbanismo, opinó el candidato a la senaduría por la coalición Frente Amplio por México, Manlio Fabio Beltrones.

"Si vamos a Guaymas vemos el fracaso del gobierno en la industria pesquera, en las ciudades vemos mucha falta de interés por el urbanismo, no hay espacios en Sonora donde no nos digan que sus drenajes están colapsados y nos pidan ayuda. Venimos a Cajeme a reiterar nuestro compromiso de sumarnos tanto los agricultores, como a ejidatarios y campesinos que se han quedado sin apoyos por un gobierno insensible, que no los entiende y por eso no los atiende", expresó.

Agregó que, a pesar de estar a finales del mes de abril, los agricultores no tienen certeza de qué es lo que va a pasar con las trillas, ni con el precio de la tonelada de trigo.

"A estas alturas todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con la trilla, ni con el precio de la tonelada del trigo, mientras que el secretario de agricultura no se aparece en Ciudad Obregón. Nadie se pudo haber imaginado que llegara un gobierno a quitar precios de garantía, la agricultura por contratos, financiamiento rural, lo que es todo el apoyo a las tecnologías y el desarrollo científico", mencionó.

Destacó la importancia de que los próximos diputados cumplan plenamente con su trabajo y garanticen un presupuesto digno para el estado de Sonora.

"Los próximos diputados y diputadas tienen que cumplir con su trabajo y no solo cumplir con lo que dice el presidente, eso de no moverle ni una coma al presupuesto es algo que ha afectado mucho", advirtió.

Manlio Fabio Beltrones dijo esperar que el gobierno estatal responda a la solicitud de los productores, quienes piden su intervención para dar solución al tema del precio del maíz.