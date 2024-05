Armando Alcalá creará la Línea 24/7 para atender la salud mental de los cajemenses

Debido a que actualmente no existe un programa especializado para atender la salud mental de los niños, jóvenes y adultos, el candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, anunció la creación de la Línea 24/7 para brindar servicio psicológico de manera telefónica las 24 horas del día.

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que actualmente no existen programas especializados en atender la salud mental de las personas, lo que ha generado que existan problemáticas de violencia familiar y de pareja, acoso escolar, consumo de drogas, entre otros.

"La salud mental es un problema que actualmente no se ha atendido, los actuales gobiernos no le han puesto atención. No hay ningún programa que apoye la salud mental de nuestros jóvenes, los no tan jóvenes y los adultos", comentó.

Por esta situación, dijo, en su gobierno se creará una línea especial para que brinde atención a cualquier hora del día con personal profesional y capacitado para atender los problemas de salud mental de los cajemenses.

"Es una línea de atención emocional para aquellas personas que se sientan en una situación de estrés que sean atendidos inmediatamente, es una línea las 24 horas del día porque tú te lo mereces y porque Cajeme se merece más", indicó.

A esto, resaltó, se sumarían otros programas especializados que se llevarán a cabo para atender el estado emocional de todos los cajemenses, con el fin de evitar problemáticas sociales que se han incrementado en los últimos años.

