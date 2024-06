Armando Alcalá agradece todo el cariño y apoyo de los ciudadanos; seguirá trabajando por Cajeme

Armando Alcalá Alcaraz agradeció el apoyo de los ciudadanos que participaron en los comicios de este pasado domingo 2 de junio y reiteró su compromiso para seguir trabajando por Cajeme.

"Ya terminó esta jornada electoral que nos deja mucha satisfacción, muchas gracias a todos los que nos apoyaron, a los que nos acompañaron y escucharon nuestras propuestas", señaló Armando Alcalá Alcaraz en un mensaje especial para las miles de personas que lo apoyaron a lo largo de su candidatura por la alcaldía de Cajeme.

En un video publicado en sus redes sociales, Alcalá Alcaraz destacó que, desde su trinchera, seguirá trabajando por un mejor municipio para todos los ciudadanos.

"Lamentablemente los resultados no nos favorecieron, pero eso no me quita las ganas de seguir trabajando por Cajeme. Seguiré empujando por ese municipio que quiero, ese municipio que nos merecemos, porque Cajeme se merece más", expresó.