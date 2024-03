Claudia Sheinbaum expone su visión de desarrollo para México en Nuevo León

Durante su campaña por Nuevo León, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con empresarios, empresarias y representantes de las cámaras empresariales en ese estado, a quienes les expuso su visión de desarrollo para un México próspero.

La candidata de la Coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM) señaló que la toma de decisión se hará conjuntamente con el sector empresarial, para generar cadenas de valor mediante la consolidación de corredores industriales, a fin de garantizar el bienestar y servicios de las y los trabajadores.

También se refirió a continuar con el aumento al salario mínimo y ubicar industrias de acuerdo con los recursos naturales de la región, lo cual forma parte de la visión para el desarrollo del segundo piso de la 4T

"Hay una enorme oportunidad de generar polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer inversiones, generar infraestructura, pero que, además, que en esos lugares se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud", expuso Sheinbaum.

Destacó que para dar continuidad a la construcción de bienestar es importante que el mínimo alcance a 2.5 canastas básicas al mes, pero esto con el consenso de los y las empresarios de México, y dijo que esto no impactaría, necesariamente, en la inflación, ni tampoco cae la inversión privada.

"Se ha demostrado que el que se aumente el salario mínimo, no necesariamente hay inflación y que si aumenta el salario mínimo no cae la inversión privada, al contrario, lo que se genera es bienestar, y al final por eso la presentación se llama Prosperidad Compartida, por lo que estamos buscando no solamente es crecimiento del PIB, Inversión Extranjera Directa y los grandes indicadores macroeconómicos, sino el bienestar de las mexicanas y mexicanos", subrayó.

NO SON DECISIONES UNILATERALES: SHEINBAUM

Claudia Sheibaum destacó que las decisiones que se han tomado nunca han sido de forma unilateral, ya que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se ha caracterizado por el diálogo constante con el gremio empresarial, con el fin de impulsar políticas públicas como el alza al mínimo y la eliminación de la subcontratación (outsourcing), entre otros.

Durante la reunión con mujeres y hombres de negocios neoleoneses, Sheinbaum Pardo presentó su Proyecto de Nación y su visión del desarrollo económico de México, el cual implica, dijo, redistribuir empresas considerando el tipo de terreno y las condiciones regionales.

"Necesitamos tener un esquema de planeación, a partir de vocaciones territoriales, de recursos naturales territoriales, es decir, donde hay agua habrá cierto tipo de industrias, donde hay escasez habrá otro tipo y qué infraestructura tenemos que crear en cada una de estas zonas", explicó.

Subrayó que, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la baja en delitos y en percepción de inseguridad, inversión en movilidad, transparencia, inversión extranjera, crecimiento económico y disminución de la pobreza.

GREMIO EMPRESARIAL RESPONDE A SHEINBAUM

En su intervención, el presidente de Canaco Monterrey, Fernando Canales Stelzer, reconoció la presencia de Claudia Sheinbaum para sostener un diálogo que permita la construcción conjunta de un mejor México, de cara a las elecciones del 2 de junio.

El empresario expuso que este 2024 el país vivirá la jornada democrática más importante de la historia, no solo por el número de servidores públicos a elegir, sino "por el padrón electoral más grande de nuestra historia, aunado al significado que tiene para el futuro de nuestro país", comentó.

Al encuentro empresarial con Claudia Sheibaum, candidata de la Coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM), estuvieron, además de 225 empresarios, representantes de Coparmex Nuevo León, de Canaco, de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, de Desarrollo con Bienestar y Perspectiva Regional; de Voceros de la Candidata; Roberta Clariond Rangel, del Observatorio para la Calidad del Aire, entre otros.