Video. Pete Alonso de los Mets sufre aparatoso accidente

El percance sucedió en Tampa, Florida donde los neoyorquinos se encuentran realizando los trabajos de pretemporada y precisamente Alonso iba camino a los entrenamientos.

Afortunadamente el dos veces ganador del Home Run Derby pudo salir sin lesiones del percance, rompiendo el parabrisas de su automóvil para liberarse se su interior.

La esposa del jugador publicó un video en sus redes sociales en el que se aprecia el daño causado a la camioneta luego de las volteretas que dio.

Pete Alonso´s wife, Haley, just posted this video on her Instagram of Pete´s car after his crash yesterday. Pete said today the car flipped three times and he had to kick out the windshield to escape. pic.twitter.com/L1h5KWvnvc