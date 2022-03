Video. Luchador de la WWE se rompe el cuello durante la pelea

La batalla se desarrollaba con normalidad, en la que participaban el ahora lesionado Big E y su compañero Kofi Kingston, contra Sheamus y Holland.

PUBLICIDAD

En determinado momento cuando se encontraban bajo el ring, Holland tomó de la cintura a Big E para luego levantarlo y realizar la llave denominada "suplex alemán", pero al parecer el peso de Big E influyó para que Holland no pudiera realizar correctamente el movimiento.

Lo cagado es qe se considera luchador profesional y no puedes hacer un movimiento tan básico, ojalá se recupere pronto Big E y sobre Holland, ojalá lo despidan antes de que mate a alguien #SmackDown https://t.co/dhobOzYRL0 — R Berserker (@DOOMxRichard) March 12, 2022

Ante esto Big E cayó sobre su cabeza, lesionándose el cuello, por lo que fue necesaria la inmediata intervención de los paramédicos para auxiliar al atleta lesionado.

Luego de una revisión al luchador fue retirado de la arena en camilla para trasladarlo a un hospital donde se encuentra bajo observación médica.

OH NO??HAN TENIDO QUE RETIRAR A BIG E EN CAMILLA DURANTE LOS COMERCIALES



NO PUEDE SER... #SmackDown pic.twitter.com/kfZVMJT3Dw — Royal Wrestling (@RoyalWrestling_) March 12, 2022

Al darse a conocer la noticia a través de redes sociales, los aficionados a la lucha libre comenzaron a enviar mensajes de buenos deseos para la estrella de Smackdown, esperando que la caída no fuera de consideración y se recuperara pronto.

Por fortuna el ex campeón de la WWE, se encuentra estable y el mismo envió un mensaje de agradecimiento para todos los que se preocuparon por su salud, a través de un video que compartió en sus redes sociales.

"No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente por su preocupación, es muy reconfortante. Puedo mover todos mis dedos, ¿pueden ver eso? Es bueno, es siempre algo bueno. Desafortunadamente me dijeron que mi cuello está roto. Nuevamente, gracias, no se preocupen, estaré bien", dijo Ettore Ewen, mejor conocido como Big E en su video.