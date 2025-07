VIDEO| Christian Martinoli cumple 27 años en TV Azteca; estos son sus mejores momentos

Este miércoles 30 de julio, el periodista deportivo Christian Martinoli cumple 27 años de trayectoria en TV Azteca, consolidándose como una de las voces más reconocidas, polémicas y queridas en la historia de la narración futbolística en México.

Apodado por sus seguidores como "el poeta del micrófono" y "el maestro del sarcasmo", Martinoli ha sido el encargado de relatar los goles y los momentos más memorables del futbol nacional e internacional.

DE NARRAR EN RADIO A CONVERTIRSE EN ÍCONO DE LA TELEVISIÓN

Christian Octavio Martinoli Curi nació en Argentina, pero ha hecho de México su casa. Su carrera como narrador comenzó en 1994, mientras estudiaba periodismo en la Ciudad de México. Narraba partidos del Toluca y el Atlético Mexiquense en una estación de radio local, acompañado por el periodista Tonatiúh Bravo. Su primera transmisión en televisión llegó con TV Azteca en el programa "El Club", junto a la presentadora Sandra Chahin. También condujo un programa de futbol patrocinado por una marca de pan dulce.

Fue en 1997 cuando comenzó formalmente su camino en la televisora del Ajusco, y desde entonces ha narrado partidos de seis Copas del Mundo Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 además de Copas América, Copas Oro y partidos clave de la Selección Mexicana.

LA DUPLA MARTINOLI-GARCÍA

Desde 2001, Christian Martinoli ha hecho mancuerna con el exfutbolista Luis García, formando una dupla que revolucionó la forma de narrar el futbol en México. La chispa entre ambos se hizo evidente desde su primer partido juntos en Tuxtla Gutiérrez, cuando Martinoli lo bautizó como "el doctor" en plena transmisión.

El tándem se ha complementado con figuras como Jorge Campos y Zague, formando un equipo que ha combinado análisis deportivo con sátira, humor y una narrativa única que los ha convertido en tendencia en redes sociales y favoritos de millones de aficionados.

MEJORES MOMENTOS DE MARTINOLI EN TODA SU TRAYECTORIA

MÉXICO VS ALEMANIA (MUNDIAL RUSIA 2018)

En el Día del Padre, tras el histórico gol de Hirving "Chucky" Lozano, Martinoli estalló de emoción: "He sufrido en el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania".

CHILE 7 - MÉXICO 0 (COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016)

Durante la debacle tricolor, no tuvo reparos en criticar duramente: "Está muy bien porque México no sabe, no tiene ni idea de con quién están jugando".

MÉXICO VS NUEVA ZELANDA (REPECHAJE RUMBO A BRASIL 2014)

Tras un gol de Oribe Peralta, su jugador favorito, Martinoli gritó con alma y corazón: "Oribe eres dios, ya no sé qué más decirte... lo tuyo es histórico".

MÁS ALLÁ DEL MICRÓFONO

Además de su trabajo en televisión, Martinoli ha prestado su voz a más de una docena de ediciones del videojuego Pro Evolution Soccer en su versión para América Latina, consolidando su presencia en la cultura pop del deporte.

Con 27 años de carrera en TV Azteca, Christian Martinoli no solo ha narrado el futbol: lo ha reinventado. Su estilo único, que mezcla crítica, pasión y humor, lo ha convertido en un referente generacional que sigue marcando pauta en cada transmisión.