VIDEO. "Chicharito" aclara asuntos de bandera y autógrafo a niño

A través de su cuenta de Instgram, el delantero del LA Galaxy señaló que ambos incidentes fueron sacados de contexto, además de que no considera el hecho como un acto antipatriótico.

Respecto al lábaro patrio, Hernández expuso que "decidí no firmarla y después de eso, de verdad que no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía la persona que me la entregó, entonces no es que la tiré sino que la quise mover".

Asimismo, argumentó que su familia vive en México, con quien está profundamente agradecido, además de que no quiere que lo juzguen como un antipatriota.

"Mi familia sigue viviendo ahí, estoy eternamente agradecido con mi país. No quiero que esto sea ahora un juicio o un cuestionamiento de mi patriotismo o el amor a México y a la gente, fue algo desafortunado".

LO DEL AUTÓGRAFO

En cuanto a lo ocurrido con el niño al que le negó foto y autógrafo, el ariete de la Selección Mexicana dijo que le había hablado fuerte al pequeño, pero que lo hizo por seguridad de los presentes.

"Más que nada, le dije que no porque cuando lo veo saltar, se los juro... lo vi tan cerca y por los de seguridad, vi a tanta gente a la que le quería firmar. Si hablé rudo y fuerte, es porque habíamos perdido un partido frente a un rival directo para poder clasificar a los play-off y mis emociones estaban mal".

Y a manera de disculpa, para enmendar su error, señaló que desea invitar al menor a un partido de su equipo y también a tomarse la foto juntos.

"La fama no me hace más ni menos, sencillamente trato de manejarlo de la mejor manera y de regresarle agradecimiento a toda la gente que siempre me está apoyando. A ver si podemos contactar a la familia del chavo... Soy un ser humano y no lo hice porque me sienta más o menos, lo bonito es aprender", puntualizó.