Video. "Checo" manda emotivo mensaje a fan con cáncer terminal

Luis padece cáncer de colon, se encuentra hospitalizado y "Checo" Pérez es su ídolo; por lo que su hija mayor buscó la manera de contactar al piloto mexicano para tratar de darle una sorpresa a su padre.

Gracias al apoyo y el esfuerzo de mucha gente logró ponerse en contacto con Pérez y el accedió a enviarle un mensaje a través de Twitter.

"Hola, Luis. ¿Cómo estás? Soy ´Checo´ Pérez, te quiero mandar un mensaje para animarte mucho. Me contactó tu hija, que estuvo moviendo cielo, mar y tierra para dar conmigo. Afortunadamente ya pudimos estar en contacto... Solo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría. Mucha fuerza. Saludos", así el emotivo mensaje para su aficionado.

Postrado en la cama desde el hospital donde se encuentra, Luis se emocionó al grado de las lágrimas al ver el emotivo mensaje junto a su hija; por lo que agradeció a todos los que influyeron para que se pudiera lograr este noble gesto y sobre todo a su ídolo por acceder a pesar de sus múltiples compromisos.

"´Checo´, muchísimas gracias. Tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón. De veras te agradezco infinito, no sabes cuánto me ha motivado esto. Y como bien dices tú... Never give up! (no rendirse nunca)", fueron las palabras de Luis.