VIDEO | Tiroteo en desfile de los campeones de la NFL jefes de Kansas City

Un tiroteo durante el desfile de los campeones del Súper Bowl 58 de la NFL los jefes de Kansas City, se registró hace unos momentos con el saldo de dos personas fallecidas y alrededor de diez personas heridas.

En estos momentos diferentes grupos de emergencia se encuentran en el lugar para auxiliar a las personas.

El alcalde de Kansas pidió a las personas mantenerse alejados del área donde se suscitaron los hechos.

En cuanto al número de muertos, el Consulado Mexicano dijo estar pendiente de que pudieran haber víctimas de connacionales.

En medios internacionales se habla de sospechosos bajo custodia.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5