VIDEO | Manny Pacquiao presume velocidad a sus 45 años de edad, tras dos años en el retiro

A sus 45 años de edad, el boxeador filipino Manny Pacquiao sigue demostrando que todavía puede subir a un cuadrilátero a dar espectáculo, pues en un video que se hizo viral, el tagalo dio muestra de su velocidad de manos, acompañado de Brandon Gibbons, titular de Viva Promotions.

El video fue grabado por Gibbons, papá de Brandon, y padre e hijo fueron testigos de la demostración de cómo se hace sombra con velocidad.

En el clip, el "Pacman" demuestra que no ha perdido rapidez y revela los secretos de hacer sombra con velocidad.

Pacquiao se muestra viendo unas imágenes en el celular de Brandon Gibbons, y Manny comienza a darle explicaciones soltando las manos, sin hacer mucha fuerza, soltando izquierda y derecha, sin moverse de su lugar.

De pronto suelta un fuerte jab de derecha y da comienzo a unos movimientos, dando pasos pequeños, antes de soltarse con una nutrida ráfaga de golpes.

El pugilista sigue moviéndose en lo que parece una habitación de un hotel y demuestra su conocida velocidad de puños.

Combina una serie de jabs a gran velocidad, con ganchos, varias fintas, moviéndose de un lugar a otro, dejando sorprendido al promotor Sean Gibbons.

Antes de que concluyera el 2023, Manny Pacquiao no guardó sus intenciones de enfrentar de nueva cuenta al "Money", Floyd Mayweather, en un combate de exhibición.

Quizá esa demostración de velocidad fue para meterle presión al "Money", y que decida aceptar ese combate que les dejaría una bolsa exorbitante a ambos peleadores.

"Estoy listo, –dijo Pacquiao cuando le preguntaron sobre esa posible pelea–. Espero verlos aquí, con una gran pelea. No sé si debería decirlo, pero es contra Mayweather".

Se desconoce la fecha de este probable combate, lo que sí se sabe es que el "Pacman" no ha perdido velocidad de puños y quizá ese video fue una advertencia hacia Floyd.

Manny Pacquiao teaches Viva Promotions Head honcho Brendan Gibbons the art of shadow boxing while showcasing his blazing speed at the age of 45. #MPPromotions#VivaPromotions pic.twitter.com/RNwpdAP4Yy