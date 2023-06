VIDEO | Floyd Mayweather vs John Gotti III, exhibición que termina en trifulca

Nada bien terminó el que parecía un combate de exhibición entre el boxeador retirado Floyd Mayweather y John Gotti III, celebrado en la FLA Live Arena de Florida. Y es que la esquina de Gotti insultaba constantemente a Mayweather, y el referee les advirtió que si seguían pararía la pelea, situación que se dio en el fondo del sexto asalto; sin embargo, la cosa siguió y la contienda fue detenida y el árbitro dio por terminada la reyerta. Gotti reaccionó abalanzándose contra el exboxeador profesional, situación que derivó en que ambos equipos entraron al cuadrilátero y este se convirtió en sitio de una batalla campal. Flyod Mayweather se encontraba sin posicionador bucal, cuando el contrincante lo atacó y fue cuando reaccionó el equipo de Mayweather. Después de todo el desastre, Gotti fue descalificado; algunos medios reportan que el Peleador había hecho declaraciones como: "Ahora tienes un enemigo de por vida. Cuídate". Previo al combate, John Gotti había declarado: "No se equivoquen: el 11 de junio traigo malas intenciones para ese hombre. No me importa si es una exhibición o no. Empezaste a pelear conmigo, no hay cuartel. Así que es matar o morir". John Gotti es conocido por tener parentesco con miembros del crimen organizado de los Estados Unidos. PELEAS DE EXHIBICIÓN DE FLOYD MAYWEATHER

Tras su retiro en el 2017, el púgil norteamericano ha tenido varias peleas de exhibición, empezando por un combate a tres asaltos contra el invicto kickboxer japonés Tenshin Nasukawa, a finales de ese mismo año.

El nipón fue derribado en tres ocasiones y ahí terminó el combate.

Después, el 6 de junio de 2021 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, se mide a Logan Paul; la pelea culminó con un empate que entretuvo al público.

Otro enfrentamiento fue ante Don Moore, en Abu Dhabi, un exsparring de Mayweather que duró ocho asaltos, en un combate ganado por Floyd.

Mikuru Asakuru se midió al "Money" en el Super Arena de Saitama, Japón, con victoria para el norteamericano por la vía del cloroformo.

El pasado fin de semana la exhibición fue ante John Gotti III, la cual culminó con la descalificación de Gotti III y una tremenda trifulca en el ring.