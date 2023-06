VIDEO | Descomunal KO de Alejandra "Rockera" Guzmán ante Ramla Ali

Tremenda victoria consiguió el fin de semana pasado la peleadora obregonense Alejandra "Rockera" Guzmán, en el Smoothie King Center, de Nueva Orleans, Estados Unidos, al noquear en ocho asaltos a la somalí Ramla Ali.

"La Rockera" subió al cuadrilátero como víctima, ya que no era favorita en las apuestas; en tanto, Ramla Ali llegaba invicta a este combate y exponiendo los títulos Intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y De las Américas, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Alejandra Guzmán se repuso de un mal comienzo y, viniendo de atrás, en el octavo asalto llegó el desenlace que dejó perplejos a propios y extraños.

La púgil mexicana, en un intercambio de golpes, lanzó un volado de izquierda que mandó a la lona a Ali y que, cuando se levantó, lo hizo en muy malas condiciones, dando así el nocaut (KO) a favor de la nacida en Ciudad Obregón, Sonora.

Con esta contundente victoria, "La Rockera" Guzmán mueve su récord a 13-2-2, 13 triunfos por la vía del nocaut.

la peleadora cajemense arribará a Ciudad Obregón este martes 20 de junio, para tomarse unos días de descanso y planear su preparación para su próximo combate.

Con esta victoria, los bonos de "La Rockera" se ponen por las nueves y se coloca como seria candidata a disputar un título mundial.

En febrero del 2021, Alejandra Guzmán disputó el cetro de las 122 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Yamileth Mercado.

Era la primera defensa del título Supergallo de Mercado; aparte de la derrota para Guzmán, salió con el brazo fracturado y sufrió una operación para corregir el problema.

Y, tras una dolorosa recuperación, el sábado la lesión quedó en el olvido y Alejandra Guzmán se declaró lista para mejores cosas dentro del boxeo profesional.

