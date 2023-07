VIDEO | Caleb Plant le asestó tremendo puñetazo a Jermall Charlo

Un vergonzoso episodio se vivió en los pasillos del hotel donde se llevó a cabo el pesaje para la pelea entre Terence Crwaford y Errol Spence.

El exrival y víctima de Saúl "Canelo" Álvarez, Caleb Plant, se encontró en los pasillos con el próximo rival del tapatío, Jermall Charlo, y en su encuentro Plant se le abalanzó y le propinó un puñetazo en la cara.

De inmediato la seguridad del evento controló a Caleb y lo llevó lejos del incidente; sin embargo, Jermal Charlo no respondió al golpe.

"Nunca vuelvas a agarrarme por la maldita cara de esa manera, muchacho", se le escuchó gritar a Plant.



Sin embargo, Charlo trató de seguirlo al estacionamiento para continuar con el pelito, pero no consiguió su cometido.

Por otra parte, no está claro por qué comenzó el altercado.

Hay un común denominador entre estos dos personajes y se llama "Canelo" Álvarez. Y es que Caleb Plant peleó con el tapatío el 6 de noviembre del 2021, perdiendo la pelea por la vía del nocaut.



En ese combate, el norteamericano dejó más dudas que las que había antes de la contienda, cuando de nuevo se tachó a "Canelo" de escoger rivales a modo.

Jermall Charlo, el gemelo Jermell, peleará con Saúl el 30 de septiembre, por lo que se espera que el "Canelo" sea exigido por Charlo y que sea una batalla atractiva tanto para los asistentes al combate, como para los televidentes que se sienten frente a un televisor.

?? Caleb Plant HITS Jermall Charlo in an altercation backstage at the Errol Spence vs Terence Crawford weigh-in...



[ Ed_Itt] pic.twitter.com/59b2efTkhY