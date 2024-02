VIDEO | Argentinos cuestionan el futbol mexicano porque no trasciende en los Mundiales

México es un país futbolero; sin embargo, de acuerdo con comentaristas expertos, en el país donde se juega un balompié medianamente bueno.

Y eso no es un secreto para nadie, pues hay naciones donde esta disciplina es deporte nacional, como Brasil y Argentina; y fue en el caso de este último que durante la emisión del conocido programa VAR de Copas, sus conductores cuestionaron y criticaron al futbol nacional.

Es bien sabido que México y Argentina tienen rivalidad futbolística; sin embargo, esta ocasión fueron los sudamericanos los que se encargaron de "echar tierra" al desempeño del fut nacional.

VAR de Copas es un programa dedicado a abordar el balompié en el mundo, y durante la transmisión, uno de sus conductores, que en pantalla se identifica como @Capochazo, acompañado de @Ericzetta, cuestionó la falta de trascendencia de México en la historia de las Copas del Mundo.

También pusieron en entredicho la carencia de un cambio generacional, donde se pueda tener deportista de la talla de Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

"Yo no entiendo como los mexicanos con tantos millones de personas que son se meten hasta unos Octavos de Final. No tienen historia. Que tengan que recurrir al ´Chaco´ Giménez, a los nietos, a los bisnietos del ´Chaco´, a todo el árbol genealógico del ´Chaco´. Si los quieren nacionalizar, nacionalícenlos, porque a nosotros no nos interesa. Somos 40 o 50 millones y tenemos tres Copas del Mundo. Uruguay, dos Copas del Mundo".

Además, señaló: "Algo mal están haciendo los mexicanos y lo digo con todo el respeto y el amor porque este programa lo ven mucho en México".

Asimismo, otro de los comentaristas destacó que el balompié mexicano va en picada, pues no existen ligas de ascenso y descenso, y señaló que la Liga MX es un desastre.

"Su futbol cada día está más en declive, no tienen ascenso y descenso, es una liga de también 28 ó 30 equipos y también es un desastre".

Por su parte, @Federubi, que estaba al lado de Osvaldo, refirió que la Selección de México es similar a la de Perú, ya que son equipos en los que no se ha dado la renovación; sin embargo, destacaron que han existido buenos jugadores, y no hay más.

"No ha salido más un Hugo Sánchez, un Rafa Márquez o un Andrés Guardado. A la par de cuestionar cómo se debe de sentir el aficionado mexicano si "el principal deporte es el futbol y lo máximo que llegas son a unos Cuartos de Final".