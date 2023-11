Víboras se alza con el título en beisbol Supermáster en la unidad Ramón Cebreros Ávila

Electrizante resultó el tercer juego y definitivo de la final de la Liga Supermáster de Beisbol, pues Rieleros, líder general de la competencia y que llegaba a esta final con tan solo una derrota en rol regular y como claro favorito para conquistar el título, se vio sorprendido por el equipo de Víboras, que vinieron de atrás en la serie final para ganar los dos últimos juegos y alzarse con el título.

TENDIDOS EN EL TERRENO

Víboras, en un juego de volteretas, finalmente en siete peleadas entradas se queda con la victoria, al ganar por pizarra de 6-5.

Una jugada muy polémica en el home plate, ya que el equipo de Víboras tenía caja llena con un out; de pronto se dio un batazo al cuadro, el tiro viene a home y el corredor Antonio Ochoa se descuelga desde tercera y el ampáyer no dudó en marcar el quieto y dar por finalizado el encuentro.

El cátcher y el resto de Rieleros discutía la jugada, ya que el receptor había soltado la bola y que lo hizo cuando debió de haberse cantado el out; sin embargo, la explicación del ampáyer fue que el cátcher no estaba pisando el home y ahí se rompió el out forzado para decretar safe el corredor que venía de tercera y anotando la "rayita" de la diferencia.

LAS CARRERAS

Víboras atacó rápidamente al abridor de rieleros, Jesús Navarrete, con dos carreras en la parte baja de la primera entrada.

Rieleros respondió en la parte alta de la cuarta entrada ante los lanzamientos del recién ingresado al Salón de la Fama del deportista sonorense Carlos Osorio con las dos carreras del empate.

Rieleros toma ventaja en la parte alta de la quinta entrada con dos carreras y pone marcador parcial de 4-2.

Sin embargo, Víboras no estaba dispuesto a dejarlos ir y anotó tres más en la quinta baja para retomar la ventaja de 5-4.

En la parte alta de la de la sexta, Rieleros empata a cinco y el olor a entradas extra se percibía en la unidad Ramón Cebreros Ávila; sin embargo, el desenlace vino en la baja del séptimo episodio, donde Víboras anota la dramática carrera de la victoria y el título.

El pítcher ganador fue Álex Jiménez en labor del relevo; en tanto que Carlos Osorio abrió por Víboras. El perdedor fue Jesús Navarrete, que lanzó toda la ruta.

Con este juego cae el telón de la temporada de la liga Supermáster de Beisbol, edición dedicada a Miguel Villegas.