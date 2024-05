Cardiaco final del Torneo Ademeba Cajeme

Dramático final fue el que se tuvo en el juego por el título de la tercera fuerza de la Liga Ademeba Cajeme, entre las escuadras de Obson y This Way, en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, sede del encuentro donde las dos escuadras se trenzaron en un duelo digno de una gran final.

Ante una muy buena entrada de aficionados en el "coloso de la calle 200", ambos equipos se dedicaron a darle satisfacción a sus seguidores.

DUELO DE DESTACADOS BASQUETBOLISTAS CAJEMENSES

En ambas escuadras se encontraban jugadores destacados del basquetbol cajemense; la máxima figura que se encontraba en la duela era Ramsés "Lulo" Benítez, exseleccionados nacional, campeón en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), y en el Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacifico (Cibacopa), así como jugador de basquetbol en el Circuito Europeo y recién ingresado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Entre otras de las grandes figuras del básquetbol cajemense se encontraban Luis Angulo, Édgar Soto, Manuel Soto, Julián Verdugo, Israel Salinas y Marco Valenzuela dirigiendo al equipo de Obson.

ACCIONES DEL ENCUENTRO

El partido enseñó que desde el principio sería un duelo muy reñido en el que ninguna de las dos escuadras daría consideraciones al rival.

Por un lado, Obson estuvo al frente la mayor parte del partido pero This Way se mantuvo a la expectativa cuidando que el contrario no se despegara bastante en la pizarra.

ÚLTIMO MINUTO DE ALARIDO

En el basquetbol cada segundo tiene su significado y en esta ocasión no fue la excepción, ya que el partido se definió en segundos.

Los últimos 12 segundos fue un intercambio de ventajas que dejó satisfechos a los asistentes en el Manuel Lira García.

Obson venía arriba con tres puntos y Ramsés "Lulo" Benítez encestó un "bombazo" del perímetro para empatar el partido a 65 puntos; Obson con la posesión de balón le dió la pelota a Manuel Soto y con un defensivo encima, encestó para poner ventaja a su equipo de 67-65.

Fue un tiempo pedido por This Way quien ordenó una jugada con Luis Angulo y Luis Figueroa, donde éste último se la pasó a Angulo y se la regresó para que el segundo encestara una milagrosa canasta de tres puntos que le dio ventaja a su equipo 68-67.

La última jugada de Obosn fue con Manuel Soto quien recibió y en un polémico final, Luis Angulo le manoteó el balón y se decretó el final del partido con el título para This Way, en medio del festejo de parte del equipo amarillo y los reclamos de Obson por un "foul" que no marcó el árbitro del partido.

PREMIACIÓN AL FINAL DEL JUEGO

Luego de que se terminó el encuentro se procedió a premiar a los dos mejores equipos de la temporada, con medallas para el primer y segundo lugar, así como medalla para el jugador más valioso del juego que recayó en Luís Figueroa, con ese "bombazo" de tres puntos que le dió el triunfo y título a su equipo.

Marco Trejo, representante de Ademeba Cajeme, fue el encargado de la premiación del evento, acompañado del gerente deportivo del equipo Halcones de Obregón, Alfonso Alemán.