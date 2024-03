Shohei Ohtani: ¿peligra su carrera en grandes ligas luego del escándalo de apuestas?

Cuando se destapó el caso del traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, donde supuestamente robó dinero a su jefe para pagar problemas de apuestas, inmediatamente las grandes ligas tomaron cartas en el asunto y procedieron a investigar, solo que no siguieron el protocolo donde debieron de poner al japonés Ohtani en licencia administrativa como lo han hecho con otros peloteros.

El japonés en conferencia de prensa negó que esté involucrado en apuestas y que su anterior traductor fue el que abusó de su confianza y le sustrajo dinero de su cuenta para salir del atolladero que se había metido en el caso de apuestas ilegales.

En conferencia de prensa este pasado lunes 25 de marzo el japonés dijo:

"Nunca aposté en beisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre. Nunca he acudido a una casa de apuestas para apostar en deportes. Hasta hace un par de días no sabía que esto estaba pasando", mencionó.

RECIBE EL RESPALDO DE SUS DIRIGENTES

El japonés fue respaldado y acompañado en la competencia de prensa por el director ejecutivo Stan Kasten, el presidente de operaciones de beisbol Andrew Friedman, el director de Marketing Lon Rosen, el gerente general Brandon Gomes, el relevista Joe Kelly y el manager Dave Roberts.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON SHOHEI OHTANI?

El anterior traductor Ippei Mizuhara, hace seis años llegó con Ohtani y se convirtió en uno de sus mejores amigos, supeustamente, traicionó la confianza del japonés por un "robo".

Al conocerse los hechos, los Dodgers despidieron al traductor a quien se le atribuyen transferencias por aproximadamente 4.5 millones de dólares de la cuenta del pelotero nipón a una casa de apuestas en California; no se dio a conocer cómo es que el exintérprete tenía el control de la cuentas de Shohei Othani y cómo podría transferir tanto dinero sin que el pelotero se diera cuenta de inmediato.

La explicación que se dio, fue que el traductor hizo la transferencia para cubrir una deuda de apuestas, en una entrevista a la cadena deportiva ESPN, dijo que el jugador no tenía conocimiento de esa transacción, un día después, el abogado de Ohtani manifestó que el beisbolista fue objeto de "robo masivo".

El propio traductor deslindó de toda culpa al pelotero y dijo que no tuvo nada que ver con el problema.

¿OHTANI PODRÁ JUGAR LA TEMPORADA 2024 DE MLB?

En la conferencia de prensa, el pelotero habló por primera vez del problema en el cual está envuelto, al parecer no habrá problema alguno para que que pueda comenzar la temporada con Dodgers de los Ángeles; de hecho podrá seguir jugando a la par de las investigaciones que realiza el beisbol de grandes ligas.

El jugador terminó la conferencia de prensa diciendo que está concentrado en la próxima temporada, esto fue lo que dijo:

"Para resumir cómo me siento en este momento, estoy más que sorprendido. Es realmente difícil expresar cómo me siento en este momento. Y la temporada va a comenzar, así que obviamente dejaré que mis abogados se encarguen de esto de ahora en adelante. Ahora espero concentrarme en la temporada. Me alegra que hayamos tenido esta oportunidad de hablar y estoy seguro de que habrá investigaciones continuas en el futuro", indicó.

GRANDES LIGAS NO MANEJA IGUAL TODOS LOS CASOS

Contrario a lo que se piensa, el comisionado de grandes ligas, Rob Manfred y su equipo no está manejando parejo este problema; lo que le costó su carrera a Pete Rose, por apuestas ilegales; el problema de Julio Urias que fue puesto en licencia administrativa inmediatamente y no tuvo el respaldo de su equipo los Dodgers de los Ángeles, así como varios casos más.

¿En el caso de Shohei Ohtani están siendo más benévolos con el japonés por su peso en el béisbol?