Serie del Caribe: A qué hora juega México, contra quién y dónde verlo

El representativo de México en la Serie del Caribe, los Naranjeros de Hermosillo, están en busca aún de su primera victoria en la gesta deportiva que se juega en el lionDepot Park de Miami, Florida.

La edición 66 no ha traído suerte a los mexicanos; empezaron con el pie izquierdo ante Curazao; contra Puerto Rico no pudieron ante el pitcheo boricua y ante Panamá estaban a tres outs de la victoria, sin embargo debido a un error del cuerpo técnico quien no registró al lanzador que iban a utilizar, los obligó a optar por un lanzador que no había calentado y se puso a punto rápidamente; sin embargo no pudo contener el embate de los canaleros quienes le dieron la vuelta al marcador y dejaron tendidos en el terreno a los mexicanos, perdiendo el juego Naranjeros de Hermosillo por pizarra de 4-3.

RIVAL DE ESTE DOMINGO 4 DE FEBRERO

México se mide a República Dominicana este domingo 4 de febrero en punto de las 6:30 pm.

La escuadra que dirige Juan Gabriel Castro no puede darse el lujo de volver a perder; aunque matemáticamente todavía el equipo mexicano no está eliminado, de perder ante República Dominicana estaría firmando su eliminación.

México ha estado a la altura del torneo, sin embargo errores mentales y en el terreno han echado a perder cuando menos un par de victorias.

La vuelta a la página está dada ahora, la mente de los Naranjeros de Hermosillo está puesta en República Dominicana y la escuadra buscará afanosamente quedarse con la victoria.

Dominicana llega a este juego con marca de dos victorias a cambio de una derrota; México está con cero victorias y tres derrotas.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLO

El partido lo podrán seguir a través de los canales 591 y 1591 del sistema de paga Sky; empezará en punto de las 6:30 pm si todo continua conforme a lo planeado en la jornada de este domingo.