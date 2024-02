Saúl "El Canelo" Álvarez difiere con Eduardo Lamazón y discuten en entrevista ¡EN VIVO!

Saúl "El Canelo" Álvarez y Eduardo Lamazon, este último, uno de los autorizados en México para hablar de boxeo por su experiencia tras pasar varios años como vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y luego convertirse en analista experto de las transmisiones de Tv Azteca, se enfrascaron en una discusión.

El centro de la disputa del boxeador tapatío al analista deportivo en el programa "En Caliente" de TV Azteca el cual fue en vivo, fueron las críticas hechas por éste último, las cuales fueron calificadas como fruto del "fanatismo" por "El Canelo", algo que dejó en claro le molesta.

La discusión surgió cuando Eduardo Lamazon cuestionó a "El Canelo" por responder en redes sociales a sus críticos, y le hizo ver que debería de ser más tolerante cuando se mencione su nivel en el cuadrilátero.

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN

A Saúl Álvarez no le gusto el comentario y expresó en tono molesto "las formas" en las que lo critican

"Tú me puedes decir muchas cosas, pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente", dijo el boxeador tapatío.

Eduardo Lamazon le contestó, y le dijo que en el mundo del boxeo existen diversas opiniones debido al número de analistas, en ese momento "El Canelo" Álvarez lo interrumpió y le recordó que él fue uno de los que no lo vio ganar ante Miguel Ángel Cotto.

"Me viste perder con Cotto. Fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. De los 115 expertos en boxeo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú. De esos expertos en el mundo, ¿quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?",le cuestionó 'El Canelo'.

Al final de la discusión, a Eduardo Lamazon no le quedó más que decirle que lo admira.

Claramente el boxeador tapatío demostró su rechazo a quienes no están de acuerdo con su desempeño arriba del cuadrilátero.