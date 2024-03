Ryan García causa polémica con fuertes declaraciones en redes sociales

El peleador mexicoamericano de nuevo generó preocupación sobre su salud mental al declarar en su cuenta de X a través de un video, en el que declaró que había fallecido y que le habían cortado la garganta.

"Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro". "Le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará".

Horas después el púgil justificó la publicación, diciendo que le habían pirateado el celular.

Sin embargo, días después vuelve a la polémica tras denunciar que había sido violado cuando era niño por un miembro de su familia.

El peleador aseguró tener pruebas fotográficas del hecho y dijo que no tenía problemas de salud mental.

"Yo fui violado a los dos años, ¿Cómo actuarías? por un miembro de la familia. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías?".

El púgil nacido en Victorville, California, dijo "estar cansado de tanta mier...".

Las declaraciones no pararon ahí, pues agregó que fue testigo de actos de violencia sexual contra menores en el pasado.

"Me sujetaron y me hicieron ver cómo violaban a niños pequeños... Hermano, me llevaron al mald... bosque y me ataron. No estoy bromeando, hermano, tengo pruebas. Me importa un c... Te mostraré todos los p... videos que puedas creer".

"La mier... que he visto me duele por los niños. La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Nadie está haciendo nada. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes secuestradas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo".

Luego de sus declaraciones permaneció muy activo en redes sociales, y hasta se dio el tiempo de predecir un terremoto en la ciudad de Los Ángeles y Las Vegas el próximo 6 de junio.

Ryan García se encuentra en preparación para enfrentar a Devin Haney el próximo 20 de abril, donde estará en disputa el cinturón Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.