Rob Schneider convive con los niños de la Liga Mario Mendoza de Navojoa

Agradable sorpresa se llevó parte del equipo de la Liga de Beisbol Mario Mendoza, de Navojoa, Sonora, que acaba de conseguir el subcampeonato Mundial de Beisbol de Ligas Pequeñas, torneo que se desarrolló en Livermore, California,

Y es que en el aeropuerto de Los Ángeles se toparon con el actor estadounidense Rob Schneider y se tomaron la foto del recuerdo.

La sorpresa fue que el histrión posteó en su cuenta de Twitter (@RobSchneider) la imagen y la títuló: "Mis nuevos amigos de liga Mario Mendoza de Navojoa Sonora! Viva México!".

El equipo representativo de México viene en tránsito hacia el territorio nacional y le tocó la suerte de toparte con esta figura de la actuación y de la comedia.

Como se recordará, México cayó en la final internacional ante Corea del Sur por 2-1 en muerte súbita; sin embargo, el gran trabajo del equipo mexicano que representó la Liga Mario Mendoza de Navojoa quedó plasmado y reconocido por los aficionados en México al rey de los deportes.

Rob Schneider es un actor estadounidense que ha hecho películas muy taquilleras en el género de comedia, y es fiel aficionado a los Tigres de la U de Nuevo León.

Robert Michael Schneider, aparte de actor, es comediante y guionista. Se le ha visto en películas de comedia satírica, como son Estoy hecho un animal, Este cuerpo no es mío, Gigoló por accidente en Europa, The Benchwarmers y tiene papeles en varias cintas con Adam Sandler, como Little Nicky, Mr.

Está casado con la mexicana Patricia Maya, originaria de Yucatán, y es amigo del actor mexicano Eugenio Derbez.

En varias ocasiones ha aparecido en sus redes sociales con fotografías portando la casaca de Tigres de la U de Nuevo León.