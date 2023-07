Ricardo Salinas Pliego le da con todo a la Selección Mexicana de Futbol

Tras la derrota de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Oro, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y dueño del Mazatlán FC, reaccionó bastante molesto en redes sociales, criticando el proceder de los dirigidos por Jaime Lozano.

Y cómo no, si México iba por tres puntos ante Qatar y sucumbió 1-0 ante la sorpresa de propios y extraños.

"¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la ´Decepción Nacional´? ¿Ya entendieron? Se cansaron de fallar. Viven en un country, andan en BMW para arriba (haciendo referencia a un meme de TikTok)", posteó el multimillonario presidente de Grupo Salinas.

Añadió: "Acuérdense: mala y cara, pero muy mexicana... No sirven para nada, pero son soberanas".

Dijo que a los que le echan la culpa es a los dueños de equipos del futbol mexicano, y aclaró que la responsabilidad es de los jugadores, que no pudieron meter un gol en 90 minutos.

Cerró su participación en su cuenta de Twitter (@RicardoBSalinas), con palabras fuertes: "Ahorita sale la bola de pendejos a culparme a mí y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la Selección de Qatar... pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 x 2.4 metros y no pueden meter una pelota, ah, pero la culpa es mía (sic)".