Repite Sonora gran jornada en el Macrorregional de atletismo

En acciones de la tercera fecha de actividades, Sonora ganó 11 primeros lugares para subir a un total de 34 sitios de honor en lo que va del certamen atlético que culminará este domingo en la capital bajacaliforniana.

PUBLICIDAD

Dos de esos campeonatos se lograron en la modalidad de vallas; en los 300 metros ganó Juan Francisco Ibarra (Sub 16 con 40:25) y en los 400 lideró Melany Castro (Sub 18 con 1;07´23); mientras que en los 600 planos obtuvo el primer lugar Leslie Miranda (Sub 16 con 1:41´17).

A su vez, en los 800 metros planos, resultaron monarcas regionales: Julio Saúl Díaz (Sub 23 con 1:54´82), Nicole Armenta (Sub 20 con 2:21´24), Valeria Sofía Muñoz (Sub 18 con 2:22´83) y José Manuel Rodríguez (1:56´44).

Mientras que en lanzamientos ganaron cetros: Verónica Luzanía (disco Sub 23 con 51.23 metros), Sara Monserrat Ramírez (jabalina Sub 16 con 36.33) y Alejandra Nicole Morales (martillo Sub 23 con 44.14); además los acompañó Gabriel Cañizares quien fue el mejor en salto de altura Sub 16 (1.70)

Con segundos lugares quedaron: Valeria Álvarez (400 vallas Sub 20 con 1:08´11), Luis Pablo Flores (800 metros Sub 23 con 1:54´82), YahairaCaperón (2,000 obstáculos Sub 18 con 8:19´26), William Pérez (bala Sub 16 con 15.56) y NeifiAmparano (jabalina Sub 20 con 57.31).

Los terceros puestos sonorenses de este sábado se los llevaron: Julián Eduardo Luna (400 vallas Sub 18 con 56:38), Xitlali Ruiz (400 vallas Sub 20 con 1:08´79), Héctor Camacho (400 vallas Sub 23 con 57:03) y Ramón Viera (800 metros Sub 18 con 1:57´12).

Asimismo, quedaron en el tercer escalón, Juan Antonio Macías (bala Sub 18 con 15.76), Luz Ramírez (jabalina Sub 16 con 34.48), Leonardo Zambrano (salto de altura Sub 16 con 1.70) y José Manuel Ángel (salto triple Sub 20 con 14.02).