"¿Qué clase de coca toma?": La ácida broma de Adela Micha a Julio César Chávez

En el programa de "Solo con Adela" transmitido por redes sociales, por Adela Micha, quizás uno de los mejores programas que ha realizado la periodista mexicana, estuvo como invitado el boxeador Julio César Chávez, reconocido como el más grande que ha dado México y considerado el mejor libra por libra mexicano de todos los tiempos.

El pugilista se abrió por completo ante la periodista y su entrevista se centró en su hijo Julio César Chávez junior, en una charla que estuvo llena de palabras altisonantes, portándose el césar del boxeo como es realmente en su vida diaria, contestó todas las preguntas como si estuviera en una charla con amigos, sin censura y tal como sucedieron las cosas.

Al comienzo de la entrevista, Adela preguntó al boxeador retirado "¿Qué quieres tomar? ¿Coca, agua, agua mineral?... Hace rato les dije, ¿de qué coca toma? ¡de la colombiana, jefa" gritó parte de su staff.

El césar del boxeo contestó a la pregunta que dejó a todos perplejos en el estudio y esta fue su reacción:

"¡Coca ya no quiero! Prefiero agua mineral, ya no quiero nada con la coca, ya fueron muchos años. Bendito sea Dios, que sólo por hoy, son 13 años, el 10 de agosto cumplo 14 años limpio, pero no lo cuento aún porque vivo día por día", comentó Chávez.

Julio Cesar Chávez aceptó que consumió cocaína y alcohol y que fue eso principalmente lo que le impidió llegar a 100 victorias invicto.

La charla se centró en los problemas que tiene su hijo Julio Cesar Chávez, habló de los que sufre y de lo que ha hecho para mantener a su hijo sobrio.

Confesó que ha sido muy duro ayudar a sus hijos, porque también habló de Omar Chávez que tienen un fuerte vicio con el juego, y a quien también ha tenido que meterlo a centros de rehabilitación.

Comentó que hace poco había tenido una plática con Julio Jr, donde le hizo ver que jamás lo dejaría de ayudar, "Pase lo que pase yo siempre voy a estar ahí para ayudarte, quieras o no lo haré porque te amo".

También habló que perdió a su primera esposa, Amalia, por el vicio de las drogas y alcohol, aseguró que ella le confesó que todavía lo quiere y que siempre será el amor de su vida, pero él ya tiene otra relación.

La entrevista que mejor ha tenido Adela Micha ante un personaje que nos tiene acostumbrados hablar a los micrófonos tal y cual habla en su vida cotidiana.

"YO PUDE HABER LLEGADO A MÁS DE 100 PELEAS INVICTO"

Comentó también que no le gusta la comparación con el "Canelo" Álvarez y que le digan quién ha llegado a 90 peleas invicto "entonces compárese con él".

Comentó que la pelea contra el "Macho" Camacho quizás fue lo que lo llevó a las drogas, había llegado al clímax de su carrera y ahí fue donde la probó y le gusto y ahí empezó su adicción.

Chávez terminó su carrera con 107 victorias (85 por la vía del Ko), 6 derrotas y dos empates.