Portera del América denuncia amenazas de violación y muerte

A través de su Twitter, la deportista compartió la captura de una conversación de quien identificó como "Paco", acompañada del mensaje: "imagínate que te amenacen de muerte porque te ríes de que te insulten".

Y no era para menos, pues desde dos perfiles de redes sociales la estaban amagando: uno es de "pakito_mix_77", y el segundo, un tal "eltrascabo21".

Sin embargo, pese a la gravedad del asunto y de que Renata diera a conocer la situación, ni el Club, ni la Liga MZ se han manifestado al respecto.

¿QUÉ LE DIJERON?

De acuerdo con la publicación de Masciarelli, efectuada el 2 de agosto, el mensaje está plagado de violencia hacia ella.

"Me vale ma... si eres mujer. Te meto una madr...o mis amigos, ya les dije y aceptaron estarte vigilando (...) Me vale pu... que seas vieja, me voy sobre ti y te desma... a golpes".

El agresivo usuario también le dijo que tenía contactos con la Policía de la Ciudad de México, que le podría sembrar droga y de esa no salía.

Aunque no se ha dado a conocer el motivo de tal animadversión del agresivo usuario hacia Renata, todo apunta a que es un perfil falso de Instagram, a fin de ocultar su identidad.

Sin embargo, se cree que fue por un comentario que la americanista hiciera minutos antes, en la que se burla de un insulto que le hiciera un usuario en una de sus publicaciones.

"El Brad Pitt", refiere el breve texto con el que la jugadora se mofó del internauta "pakito_mix_77?, quien mencionó el físico de la atleta con una foto en su cuenta de Instagram.

En otra foto, también mostró el rostro de quien es el agresivo usuario, el cual, presuntamente, creó un perfil falso para hacerle las amenazas.

Asimismo, tras dar a conocer la supuesta identidad del tipo, publicó un mensaje para que advirtieran al verdadero dueño de la imagen del perfil.

"Alguien avísele a esta pobre alma que el que me amenaza está usando sus fotos para despistar".





NO ES UN CASO AISLADO

Aunque ha sido el más mediático, el caso de Renata no es el único, pues días antes, Scarlett Camberos exhibió a un tipo que con sus fotos ha creado perfiles falsos, al que, aseguró, se topó camino a su casa.

Cuando Selene Valera vio la publicación, afirmó que era el mismo que la hostigaba a ella, y años antes a Jana Gutiérrez; en ambos casos se interpuso denuncia, pero nada pasó.

También Naile Vidrio, entonces parte del León, mostró videos con una situación similar a la de Renata; Blanca Félix, Norma Palafox y Greta Espinoza han evidenciado acoso, pero nada se ha solucionado.

Pese a que todo esto fue mediático en su momento, ni el Club América, ni los directivos de la Liga MX se pronunciaron al respecto.