Patrick Mahomes premia a su línea ofensiva con regalo navideño

A pesar de que Kansas City no ha tenido la temporada que quería y han tenido derrotas dolorosas que han molestado bastante al pasado de los Jefes de Kansas City.

Mahomes reconoció el trabajo de su línea ofensiva y decidió premiarlos con un regalo muy peculiar a cada uno de ellos.

Decidió regalarle a sus "guardaespaldas" algo muy ostentoso al puro estilo de los jugadores que tienen grandes contratos en la NFL.

El pasador decidió regalarle a cada uno de sus linieros un costoso carrito de golf que tiene un valor de 11 mil 700 dólares.

En un video se observa cuando los linieros salían a un patio donde estaban estacionados los carros, cada uno estaba personalizado con el número y apellido del jugador.

QB1 took care of the guys who keep him clean pic.twitter.com/UM5xixrV5H