Óscar Valdez y "Vaquero" Navarrete listos para pelear por el cinturón Superpluma del CMB

Luego de dejar atrás la lesión de la costilla, el púgil oriundo de Nogales, Sonora, Óscar Valdez, peleará el 12 de agosto en Glendale, Arizona, ante el Emmanuel "Vaquero" Navarrete.



Este choque revive la rivalidad y grandes peleas que se tiene documentadas entre mexicanos.

Este combate estaba previsto para que se realizara el 3 de febrero, pero una lesión del sonorense pospuso el combate.

Por fin se dio la nueva fecha y ahora ambos púgiles intensifican su preparación de cara a esta batalla por el cinturón.

La cercanía de Glendale con la ciudad natal de Óscar Valdez, prácticamente, lo estará poniendo como peleador local y el apoyo para el sonorense será irrestricto.

"Vaquero "Navarrete sabe de la peligrosidad del nacido en Nogales y también sabe que un descuido arriba del cuadrilátero puede costarle el título.

Por su parte, Óscar Valdez sabe lo que es ser campeón mundial, pues todavía está vivo el recuerdo de aquel poderoso nocaut sobre Miguel "Alacrán" Berchelt, cuando lo desconectó prácticamente de la realidad con aquel poderoso derechazo, que mandó a la lona al yucateco y lo despojó del título mundial Sperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones del de Nogales esto fue lo que dijo: "Me siento bendecido y contento de tener esta oportunidad que tanto deseamos nosotros los boxeadores, porque no siempre se te presentan estas grandes oportunidades en la vida. Siempre he soñado ser campeón mundial; ya lo logré dos veces y esta es otra oportunidad".