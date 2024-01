Óscar Pistorius saldrá de la cárcel en libertad condicional; cumplió la mitad de su sentencia

Luego de cumplir la mitad de su condena de 12 años por asesinato, el atleta paralímpico sudafricano Óscar Pistorius saldrá de prisión este viernes 5 de enero.

"Al igual que las otras personas en libertad condicional, Pistorius no puede dar entrevistas a los medios", se lee en el comunicado; y es que el 24 de noviembre, el exdeportista obtuvo su libertad condicional.

"El hecho de que Pistorius sea conocido del público no lo hace diferente de los otros detenidos y no justifica un trato particular", agrega el comunicado.

El exatleta está encarcelado en un suburbio de la ciudad de Pretoria, capital de Sudáfrica.

El país sudafricano les da la oportunidad a los condenados de solicitar libertad condicional, luego de cumplir la mitad de su condena.

Ya en libertad, Óscar Pistorius deberá de cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas que tendrá que someterse a una terapia de control de ira y violencia contra las mujeres; su condena estaba estipulada que terminara a finales del 2029.

EN FEBRERO DE 2013 FUE CONDENADO POR ASESINATO

La noticia del crimen de Pistorius conmocionó al mundo del deporte, cuando en la madrugada del 14 de febrero del 2013 el exatleta fue el principal sospechoso de disparar cuatro veces contra la puerta del baño de la casa de su novia, Reeva Steenkanp, en la ciudad de Pretoria.

Al momento de ser arrestado, Pistorius se declaró no culpable y negó los cargos de asesinato; en su declaración dijo que disparó contra la puerta, porque creía que había un ladrón.

Este caso provocó gran conmoción, ya que el atleta era considerado un gran ejemplo de superación a las adversidades, por su participación en eventos deportivos destacando al máximo.

Óscar Pistorius fue, incluso, considerado en algún momento para competir en Los Juegos Olímpicos; sin embargo, su caso fue dejado a un lado por el Comité Olímpico Internacional (COI), dejando su participación a los eventos Paralímpicos, donde era un fuera de serie, pues no tenía sombra alguna en las competencias de velocidad, las cuales dominaba a placer.