Niegan amparos al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr.

Tras la detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., ocurrida el 2 de julio por parte del Departamento de Seguridad Nacional de ese país (DHS), y de que se informara que contaba con orden de aprehensión en México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó los abogados del peleador habrían solicitado la protección de la justicia federal.

De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, la defensa del hijo de "César del Boxeo" interpuso entre cinco y seis amparos, en los que solicitaban su libertad una vez que Estados Unidos lo deportara.

Sin embargo, el fiscal general indicó que todos los recursos fueron rechazados por la Justicia Federal; es decir, se los negaron, debido a su improcedencia ya que Chávez Jr. no se encuentra bajo custodia de la dependencia a su cargo.

Por otra parte, indicó que hace año y medio estaba pendiente su detención, pues contaba con orden de aprehensión desde 2023, junto con algunos integrantes del Cártel de Sinaloa, organización declarada por el Gobierno norteamericano como terrorista.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Estados Unidos autorizó el ingreso del peleador sinaloense con visa de turista; además, pese a que era investigado desde 2019 por México, se le permitió establecerse en territorio norteamericano.

Por otra parte, Gertz Manero dio a conocer que las solicitudes de detención y deportación del Chávez Jr. habían sido atendidas el 2 de julio, cuando se le detuvo.

A partir de ahí, la defensa del boxeador solicitó en México entre cinco y seis ocasiones la protección de la justicia federal, a fin de que su cliente no sea detenido; sin embargo, estos recursos no proceden, debido a que Julio César Chávez Jr. no está bajo responsabilidad de la FGR.

"Nos han presentado cinco o seis amparos, por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Amparo absoluto, para que no se le detenga, hemos negado el amparo, porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder" señaló.

Por otra parte, dijo que esperarán al resultado de la audiencia que el mexicano tiene este lunes 7 de junio en Estados Unidos, mientras tanto la dependencia a su cargo se prepara con la información del caso.

Finalmente, dijo que no existe fecha precisa para que Chávez Jr. sea entregado a México, ni por qué puerto fronterizo saldrá, ya que depende en mayor medida de la audiencia del lunes.