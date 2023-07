Muere boxeador nicaragüense; agonizó tres meses en el hospital

El 21 de noviembre de 2015, David "El Terry" Acevedo falleció en un hospital, después de perder por nocaut ante Nelson Altamirano en el octavo asalto; ocho años después murió otro nicaragüense por la vía del cloroformo.

La contienda se realizó el 25 de marzo, ante el también debutante y promesa del boxeo nicaragüense Bryan Mercado.

Tras la derrota, Hernández González regresó a su casa, en la Daila, Departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua, y al pasar de los días el boxeador acusaba severos dolores de cabeza, cada vez eran más intensos.

A 24 días de sufrir el nocaut, su familia lo internó en un centro de salud de su comunidad y, posteriormente, lo trasladaron a un hospital de Managua, en donde cayó en coma.

Permaneció 22 días en el Hospital "Antonio Lenin Fonseca", reaccionó y abrió sus ojos; sin embargo, presentaba pérdida de muchas de sus facultades, por lo que la familia empezó a pedir ayuda para sufragar los gastos.

"Después de la operación, su cerebro se inflamó un poco, partes de su cuerpo dejaron de funcionar correctamente, y para que él pudiera respirar le realizaron una traqueotomía, en un intento siempre de salvarle la vida", explicó el excampeón mundial, Félix Alvarado, quien organizó la función de box.

"Logró salir del hospital (de Managua) y después, en su casa, presentó problemas para poder respirar", agregó.

Los familiares del boxeador dieron a conocer que presentó síntomas de neumonía, afección que le impedía respirar.

Sin embargo, no resistió más, y este jueves Félix Alvarado dio a conocer el deceso del novel púgil con este anuncio:

"La familia lo trasladó nuevamente al hospital de su localidad donde lo volvieron a internar y le detectaron una neumonía, la cual no le permitía respirar. Eso hacía que no le llegara suficiente oxígeno y él, con su traqueotomía, no pudo aguantar y en horas de la madrugada del día de hoy falleció a causa de un paro respiratorio".

NO ES EL PRIMER CASO