Muere ahogada atleta de Tokio 2020 mientras entrenaba

Eya iba acompañada de Sarra, su hermana gemela, cuando el velero en el que practicaban con el equipo nacional naufragó a consecuencia del fuerte viento. Eya falleció ahogada, mientras que su hermana fue rescatada.

Las gemelas fueron las atletas más jóvenes en participar en las Olimpiadas de Tokio 2020, que se celebraron del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, debido a que se retrasaron por la pandemia de Covid-19.

"El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, difundió un mensaje a través de la página web de la organización expresando sus condolencias a la familia de la deportista.

"Estoy consternado por la noticia de la muerte de la regatista Eya Guezguez. Era un modelo a seguir para su generación y un talento inspirador. Su participación en Tokio 2020 junto a su hermana gemela Sarra seguirá motivando a las jóvenes en todo el mundo".

"Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y con la comunidad olímpica tunecina", escribió Bach.

Las hermanas participaron en la justa olímpica de 2020 en la categoría 49er FX de vela y terminaron en el lugar 21.

