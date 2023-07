México buscará llegar a los nueve puntos ante Qatar

México enfrentará a Qatar en el tercer partido de la fase de grupos dentro de la Copa Oro que se juega en los Estados Unidos.

El equipo mexicano llegó a este juego como líder de su grupo con seis puntos, producto de dos victorias.

El balance es de 7 goles a favor y uno en contra.

Por su parte, Qatar tiene una derrota y un empate, con un punto se ubica en el tercer lugar de grupo, por encima de Honduras por diferencia de goles.

Las revelaciones de este certamen por el equipo mexicano han sido Luis Romo, mediocampista de Monterrey; Romo encabeza el goleo del equipo mexicano al sumar un par de goles. El jugador de Rayados de Monterrey buscará seguir su racha anotadora ante Qatar.

Por su parte Qatar tiene a Tameem Al-Abdullah, un jugador de peligro que tendrá que tener cuidado a la saga mexicana ya que es un jugador que gusta de tener acciones explosivas en la cancha.

Por su parte Jaime Lozano declaró: "Yo había visto a Luis Chávez y ahora que lo puedo ver en el día a día, es un jugador que tiene un techo muy alto. Todos me han sorprendido, Orbelín Pineda se me hace un crack, en general todos me han sorprendido".

El partido está programado para que dé comienzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Levi's Stadium en Santa Clara California y será trasmitido por Canal 5, Azteca 7, TUDN.