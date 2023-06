Lavolpe se postula para dirigir al América

Luego de dos etapas con las Águilas del América, Ricardo Antonio Lavolpe pidió una oportunidad para dirigir al equipo azulcrema.

"El bigotón", como se le conoce en el mundo del fútbol, estuvo en 1996 y 2016-2017 en el equipo; durante la última etapa en una dolorosa derrota en la Final del Apertura 2016 ante Tigres de la U de Nuevo León en tanda de penales.

Las Águilas le hicieron una oferta a Javier Aguirre, pero el "vasco" anunció que renovó con el mallorca y se quedará un año más en España.

Otro que no ha querido aceptar es Diego Alonso, que ya comunicó a la directiva azulcrema que no tomará las riendas del equipo.

Por tal motivo el puesto de director técnico para Las Águilas sigue vacante.

Ricardo Antonio Lavolpe pide la revancha con el América.

"¿Cómo no lo voy a tomar (al América)?, es un equipo que en el primer campeonato que hice en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en Semifinales y perdí la Final con Tigres. No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid", comentó en una entrevista.

Agregó : "Después había que reforzar al equipo, no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que, si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico"

Ricardo Antonio Lavolpe aseguró que está más activo que nunca y que está en preparación constante para tomar una nueva oportunidad en la Liga MX y cuando un banquillo como el del América está libre, no dudó en postularse.

"Sé que ahora es otra época, porque a mí siempre me ha buscado el dirigente, en el mismo América cuando me senté con Culebro, Romano y Peláez fui solo, sin representante, pero ahora sin representante no tiene uno el verso que engaña a los dirigentes", sostuvo.

Acerca de cómo buscar "enamorar" a los aficionados del América expresó:

"Es un equipo que en estos momentos, por sus aficionados, por sus necesidades, tendrías que armarlo para que guste y consiga salir campeón, no hay de otra, por eso también fui a dirigir a Boca Juniors, tienes que ser ganador, tienes que salir a atacar, saber que los rivales poco te van a jugar de igual a igual y menos en el Estadio Azteca, tienes que preparar a un equipo que sepa atacar, que mantenga el equilibrio, pero que sepa atacar. Uno sabe que en el América si no sales campeón, lo que sucede siempre el culpable es el técnico", apuntó.