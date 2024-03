Julio Urías sigue en la oscuridad, a pesar de los buenos pronósticos en su carrera

El jueves 30 de marzo de 2023 el lanzador nacido en la Higuera Zaragoza, Sinaloa, Julio Urías, fue el encargado de abrir ante los Diamondbacks de Arizona en el llamado "Opening Day" por parte de los Dodgers de Los Ángeles.

Fecha que sin duda marcó la carrera del mexicano en el beisbol de las Grandes Ligas, quien venía de una temporada en 2022 donde quedó tercero en las votaciones por el trofeo Cy Young; sin embargo, el 3 de septiembre de 2023 fue una fecha oscura para el culichi, ahí se le vino el mundo encima y empezó su peor pesadilla.

Julio estaba a punto de concluir un contrato con Dodgers y cuando estaba por firmar un contrato multianual que lo convertiría en el mexicano mejor pagado de toda la historia en el beisbol de Grandes Ligas, solo cinco minutos le bastaron a Urías para echar por la borda todo su futuro.

En un arranque tuvo un altercado con su novia y al perder hubo forcejeos que derivaron en su aprehensión y ser llevado a una estación de Policía en los Ángeles, California; al siguiente día recuperó su libertad, no sin antes pagar una fianza de 50 mil dólares.

De inmediato, los Dodgers de los Ángeles lo pusieron en licencia administrativa para proseguir con las investigaciones; sin embargo, lo juzgaron antes de tiempo y antes de que la investigación paralela de Grandes Ligas con la justicia nortemareicana dictara su veredicto, los Dodgers lo borraron de toda la historia del club, deshaciendo una trayectoria ejemplar arriba del montículo.

La justicia dictó sentencia y decidió no acusarlo de delito grave, por lo que no pisaría la cárcel y todo quedaba arreglado. Ahora faltaba su situación con Grandes Ligas, y aunque parezca increíble, es hora de que todavía no dicta sentencia ni se expresa con respecto al caso, solo que al mexicano le aplicaron el veto y ningún equipo preguntó por él.

DIRECTIVOS DE SU EXEQUIPO TRATAN DE COMUNICARSE CON URÍAS

Scott Boras, agente de Julio Urías, dijo en días pasado que sí había equipos interesados, no dio detalles y dejó en el aire el asunto.

Por otra parte, hace un par de días se dio a conocer que directivo de los Dodgers de los Ángeles se están tratando de comunicar con él pero que no les contestaba los mensajes ni las llamadas.

Julio Urías sigue en la oscuridad sin aparecer ni dar declaraciones, los rumores de que se va a Japón o se queda en México siguen, por lo pronto ni uno ni otro han sido confirmados.