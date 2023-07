José Mata Cocco, entre las 12 mejores nadadoras del mundo; ¡y es mexicana!

México está teniendo una respetable actuación dentro del Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, la nadadora mexicana José Mata Cocco estuvo a dos centésimas de su mejor marca en los 200 metros mariposa, quedando en lugar 12 dentro de las semifinales.

La originaria del estado de San Luis Potosí detuvo el reloj en 2:09.33, apenas una centésima más de los que registró en el 2022, durante el Campeonato Mundial de Budapest.

La mexicana clasificó a semifinales en el reciente Mundial de Fukuoka, Japón, en el de Budapest también pasó a la etapa de semifinales.

En el Mundial de Budapest llegó en el lugar 11 al dar una marca de 2:09.79.

El trabajo de la potosina habla muy bien de ella; el hecho de clasificar en dos mundiales consecutivos a semifinales avala su calidad.

Dos centésimas separaron a José Mata de meterse a la lucha por las medallas; la norteamericana Lindsey Looney con un tiempo de 2:07.72 fue la última en clasificar a la final.

Las ocho competidoras clasificaron a París 2024, ya que todas nadaron por debajo de la marca mínima que pide la Worls Aquatics para los 200 metros mariposa, el tiempo es 2:08.43.

María José Matta está cerca de París 2024, con su marca de 2:09.07 podría ser invitada a Londres.

."Mi enfoque principal es pasar a París, y obviamente para pasar a París debo de dar buenos resultados en las competencias que vienen. Estoy entrenando para lograrlo. Cuando llegue a París no me gustaría nada más participar, me gustaría tener una buena actuación para México. Una actuación que me deje satisfecha", dijo Mata Cocco en los Juegos Centroamericanos.

Mata Cocco tendrá un año para dar la marca y entrar directo a los Juegos Olímpicos; en Fukuoka, Japón cumplió al ubicarse entre las mejores 12 del orbe.